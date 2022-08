Die Reportage „50 Jahre Ballermann” wird am Samstag, 27. August, ab 20.15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.

Der Ballermann feiert Geburtstag: Seit bereits 50 Jahren ist die Strandpromenade an der Playa de Palma auf Mallorca das Lieblingsziel vieler deutscher Touristen. Über kaum einen Urlaubsort gibt es so viele Klischees und Schlagzeilen. Der Urlaubsexperte Peter Giesel führt durch die faszinierende Geschichte des Kultortes, der sich vom kargen Sandstrand zum Party-Paradies mit dutzenden Clubs, Diskotheken und tausenden Besuchern entwickelt hat, die in Scharen jährlich auf die Insel kommen, um hauptsächlich zu feiern.

Dabei gibt Giesel Einblicke in den Alltag einiger prominenter Persönlichkeiten und Inselbewohner und zeigt nie gesehene Bilder aus einem halben Jahrhundert Ballermann.