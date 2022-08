Eine neue Bettwanzenart macht sich offenbar in Spanien, darunter auf Mallorca, breit. Darauf wies der Verband der Schädlingsbekämpfungsmittel "Anecpla" hin. Der Chef der Einrichtung, Jorge Galván, erklärte, dass der Klimawandel die Ausbreitung dieses Insektes befördere.

Zuerst sei die Wanze namens "Cimex hemipterus" in Barcelona entdeckt worden. Jetzt befinde sie sich schon an vielen Orten des Landes. Das Insekt könne unter anderem die in Südamerika vorkommende Chagas-Krankheit übertragen.

Laut "Anecpla" galt diese Art der Bettwanze nach dem Zweiten Weltkrieg als ausgerottet. In den 90er-Jahren habe sie begonnen, sich wieder zu vermehren. Mittlerweile habe sich diese Ausbreitung beschleunigt.

Laut Galván finden sich diese Wanzen unter anderem in Hotelbetten, weil sie vor allem mit Koffern oder in Kleidern verbreitet werden. Wer gebissen wird, fühlt sich unwohl und kann allergische Reaktionen auslösen. Auch Schlaflosigkeit und Stressgefühl können die Folge sein.