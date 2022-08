Bei einem schweren Autounfall im Osten von Mallorca, in welchen ausschließlich Deutsche verwickelt waren, sind vier Personen verletzt worden. Auf der Straße zwischen S'Illot und Son Carrió kollidierten nach Angaben des Hilfsdienstes Samu 061 am Montag gegen 17.30 Uhr frontal zwei Allradwagen am Kilometer 12,4.