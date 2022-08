Auf Mallorca ist in der Nacht zum Mittwoch erneut Regen niedergegangen. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Gewitter mit strömendem Niederschlag wie am vergangenen Samstag. Es fiel einige Stunden lang gleichmäßig Regen, die Temperaturen blieben hoch, am Mittwoch sollte es 33 Grad heiß werden.

Das Niederschlagsgebiet sollte sich im Verlauf des Mittwochs nach und nach zurückziehen und trockenerem Wetter Platz machen. Der September beginnt am Donnerstag mit 34 Grad und Sonne, in den Tagen danach pendelt sich das Quecksilber auf höchstens knapp über 30 Grad ein. Nachts bleibt es mit 22 bis 24 Grad tropisch warm.

Der September ist auf Mallorca in der Regel komplett ein Sommermonat. Zwar gehen die Temperaturen Zug um Zug etwa nach unten, aber mit einer durchgreifenden Veränderung Richtung Herbst ist in der Regel nicht zu rechnen.