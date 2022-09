Im Hafen von Palma de Mallorca hat am Mittwoch ein ungewöhnliches Kreuzfahrtschiff angelegt. Es handelte sich um die nur 90 Meter lange "Island Sky" der schottischen Reederei Noble Caledonia. 118 Passagiere befinden sich an Bord. Am Mittwochabend ging es Richtung Mahón, Menorca.

Das Schiff ist ein Veteran auf dem Meer. Es wurde bereits 1992 in Italien konstruiert und hieß damals "Renaissance VIII". Das Schiff kann Ziele anfahren, die den herkömmlichen großen Oceanlinern verwehrt sind. Dazu zählen Naturhäfen oder Flussmündungen. Auch Expeditionen zur Antarktis sind mit der "Island Sky" möglich. Sie kann sogar Eisschichten durchbrechen. Ähnliche Nachrichten Kreuzfahrtschiffe der 16 umweltschädlichsten Reedereien legen auf Mallorca an Ab 2023 nur noch drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag im Hafen von Palma erlaubt Das Innere des Schiffs ist gemütlich wie ein Landhaus eingerichtet und ähnelt einem Boutique-Hotel. Die Weinkarte gilt in der Branche als fast einzigartig. Die Reederei verfügt noch über zwei Zwillingsschiffe, die "Caledonian Sky" und die "Hebridian Sky".