Einer der illegalen Migranten des in Palma im vergangenen November notgelandeten Flugzeugs konnte in Barcelona gefasst werden und sitzt im Gefängnis. Derzeit gibt es nur noch drei marokkanische Staatsbürger jener Notlandung, die noch nicht von der Guardia Civil aufgespürt und festgenommen werden konnten.

Darüber hinaus wurde der mit dem Fall betraute Richter wurde zunächst wegen Aufwiegelung und Nötigung angeklagt wurde.

Der Maschine der Fluggesellschaft Air Arabia, die in der marokkanischen Stadt Casablanca gestartet war, landete am 5. November 2021 in Palma. 23 Passagiere stürmten auf die Start- und Landebahnen des Flugahafens Son Sant Joan, von denen zwölf sofort verhaftet wurden. Auch der Passagier, der die Notlandung verursacht hatte, sowie die Person, die ihn in der Ambulanz zum Krankenhaus Son Llàtzer begleitete, wurde festgenommen. Weitere Personen, die bei dem Vorfall entkommen konnte, wurden per Haftbefehl gesucht. Mittlerweile konnten jedoch in Inca, Palma, sowie bei dem jetzigen Fall in Barcelona Verdächtige festgenommen werden.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ist die gerichtliche Untersuchung des Falles ist abgeschlossen. Das Gericht erklärte sich bereit, die 22 Passagiere des Flugs sowie zwei weitere Personen, die den Flüchtenden geholfen haben, strafrechtlich zu verfolgen. Der Richter erklärte in der Anklageschrift, dass es sich um einen vorgefassten Plan zur illegalen Einreise nach Spanien handelte, der auf Facebook ausgeheckt wurde. Zudem ist der Richter der Ansicht, dass es Anzeichen gab, dass einer der Passagiere selbst ein diabetisches Koma provoziert habe, um die Notlandung zu erzwingen. Die Ärzte hätten aber nachweisen können, dass die betreffende Person kein Diabetiker sei.

In dem Gerichtsbeschluss wurde darauf hingewiesen, dass es im Inneren des Flugzeugs zu gewalttätigen Übergriffen gekommen ist, als die geflohenen Passagiere die Flug-Crew dazu genötigt hatte, das Flugzeug notzulanden. Das juristische Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.