Die Passagiere eines Fluges der Ryanair-Tochter Lauda von Nürnberg nach Mallorca haben am Flughafen der Franken-Metropole 20 Stunden auf ihre Maschine warten müssen. Wie das Portal infranken.de berichtet, sollte das Flugzeug eigentlich am Samstag, 27. August, um 21.50 Uhr losfliegen. Zunächst wurde laut Fluggästen mitgeteilt, dass sich der Start auf 23.20 Uhr verzögern werde.

Dann wurde den Passagieren gesagt, dass es erst um 1.50 Uhr losgehen werde. Um zwei Uhr hätten die Passagiere die Info erhalten, sie könnten nun umbuchen, doch das Personal am Service-Schalter habe davon nichts wissen wollen. Die Folgemaschinen seien schon voll, so die Erklärung. So blieb vielen nur, nach Hause zu fahren, am Airport zu übernachten oder sich auf eigene Faust ein Hotel zu suchen. Am Ende warteten die Urlauber laut infranken.de über 20 Stunden.

Von der zuständigen Airline Ryanair habe es lediglich einen 4-Euro-Gutschein gegeben, zitierte infranken.de einen Fluggast. Davon habe man sich etwas zu Trinken gekauft. "Aufgrund von Personalengpässen am Flughafen Palma war dieser Lauda-Flug aus Nürnberg über Nacht verspätet", zitierte das Regionalportal eine Sprecherin von Ryanair. Wer Hotelkosten habe aufbringen müssen, werde das geld zurückerhalten.