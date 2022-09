Über 4000 Reklamationen sind zuletzt nach Angaben des balearischen Verbraucherschutzverbands Consubal bei den Airlines Ryanair, EasyJet und Iberia Express eingegangen. Die Beschwerden der Passagiere, die in erster Linie Residenten der Balearen sind, beziehen sich auf Flugausfälle, Verspätungen, verlorenes Gepäck sowie den schlechten Service bei den Buchungen.

Jesús Cuartero, zuständig für die Abteilung Verbraucherschutz der Balearenregierung, sagte diesbezüglich: "In dieser Sommersaison hat sich die Situation aufgrund der Verspätungen und Annullierungen von Flügen verschlechtert. Zudem wenden die Fluggesellschaften immer noch unfaire Praktiken an, die für die Passagiere Nachteile mit sich bringen. Die Ansprüche der Benachteiligten sollen in Form von Sanktionen geltend gemacht werden, und wir fordern die Verbraucher daher dazu auf, ihre Beschwerden bei den Fluglinien einzureichen."

Die spanische Luftfahrtbehörde AESA, sowie die Verbraucherschutzorganisationen Consubal und Consum haben eine Lawine von Beschwerden und Klagen der genannten Billigfluggesellschaften erhalten. Die Zahl der Anrufe ist im Vergleich zum selben Zeitraum vor der Pandemie um 40 Prozent gestiegen.

Viele Fluggesellschaften mussten Flüge in Spanien streichen und umplanen, da Mitarbeitende der Billigflug-Airlines für eine Verbesserung der Arbeitsrechte und höhere Löhne im Streik waren.