Voller Stolz drückt Sina Hoffmann ihre selbst designte Korbtasche an ihren Körper und streicht über die glatte Lederapplikation. "Das ist mein Herzensprojekt", erklärt die Interieur-Designerin und schaut zu ihrem Mann Lorant Fülöp hinüber. Die neue Taschenkollektion Love Bags ihres Labels Übernacht ist seit etwa anderthalb Monaten auf dem Markt.

Sina Hoffmann und Lorant Fülöp pendeln zwischen Krefeld und Mallorca (Foto: privat).

Die Idee kam Hoffmann zu Beginn der Corona-Pandemie 2020. Zu dieser Zeit hatte die Designerin auch mit allerhand persönlichen Problemen zu kämpfen. "Ich brauchte etwas, das mir Freude bereitet und Mut macht”, so die Designerin. Die Inspiration holte sie sich auf Mallorca. „Die Insel ist so hell. Man verspürt einfach dieses positive Sommergefühl." Unterstützt wurde sie von ihrem Mann Lorant Fülöp. Die beiden sind nicht nur privat, sonern auch auch beruflich ein eingespieltes Team.

Vor 22 Jahren lernte sich das Paar in Port d’Andratx kennen. Seitdem pflegen sie nicht nur ihre persönliche Liebe, sondern auch die zu ihrer Lieblingsinsel Mallorca. So verlagerten die beiden zeitweise ihren Zweitwohnsitz in Palmas Ausgehviertel Santa Catalina. Seit zehn Jahren haben sie als Inseldomizil den Hafenort Puerto Portals auserkoren. Seither pendeln die beiden zwischen der Baleareninsel und der Stadt Krefeld.

Auch beruflich haben sich die beiden gemeinsam mit ihrem eigenen deutschen Label Übernacht, das sie 2015 gründeten, verwirklicht. Zunächst spezialisierten sich Hoffmann und ihr Mann auf das Design von Bettwäsche, 2018 kamen dann die ersten Ledertaschen-Kollektionen hinzu. Und nun wird das in der Pandemie entstandene Projekt Wirklichkeit: Seit Juni dieses Jahres stehen ihre Korbtaschen mit integrierter Lederapplikation, die sogenannten Love Bags, nach zweijähriger Entwicklungs- und Vorbereitungszeit zum Verkauf. Erhältlich sind die Taschen über den Einzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Onlineshop. Künftig sollen noch weitere Länder hinzukommen.

Hergestellt werden die Bags ausschließlich auf Mallorca. Die Produktion übernimmt ein kleines Familienunternehmen in der Inselmitte. Sina Hoffmann und Lorant Fülöp wollen mit der Produktion der Taschen vor allem die lokale Wirtschaft ankurbeln und damit ihrer Lieblingsinsel etwas zurückgeben. "Kleinere, familienbetriebene Unternehmen zu unterstützen, ist uns einfach eine Herzensangelegenheit. Nachhaltigkeit und die lokale Produktion stehen für uns im Vordergrund", sagt Fülöp. Neben dem Null-Kilometer-Prinzip spielt auch die Exklusivität der Ware eine wichtige Rolle. "Wir distanzieren uns vom Massenkonsum. Daher ist jede Auflage der Love Bags limitiert", erklärt Hoffmann. Die meisten Taschen werden nach individuellem Kundenwunsch angefertigt.

In Zukunft erhoffen sich die beiden auch mit anderen auf der Insel ansässigen Unternehmen zu kooperieren und Veranstaltungen zu wohltätigen Zwecken zu organisieren. "Wir haben viele Ideen, bisher ist allerdings noch nichts konkret."