Der Schlagersänger Mickie Krause wird in Zukunft nicht mehr im Megapark auftreten. Medienberichten zufolge hieß es in einer Erklärung des Megapark-Geschäftsführers Geri Arnsteiner: "Aufgrund der getätigten Aussagen von unserem Künstler Mickie Krause, sehen wir uns gezwungen, Mickie Krause im kommenden Jahr nicht zu verpflichten. Wir wünschen Mickie Krause für 2023 alles Gute."

Der 52-jährige Ballermann-Star ist bereits seit 1998 in den Tanzlokalen der neuralgischen Partymeile an der Playa de Palma aufgetreten, und seit 2015 regelmäßig im Megapark.

Gründe für die Trennung des vor allem bei deutschen Urlaubern beliebten Tanzschuppens von seinem stärksten Zugpferd Krause liegen vermutlich in den Meinungsverschiedenheiten mit dem Megapark-Chef Bartolomé Cursach (75). Mickie Krause hätte immer pünktlich mit seinen Auftritten immer wollen, wohingegen Cursach darauf bestand, die Auftritte zeitlich weiter nach hinten zu verschieben. Damit sollten die Gäste zum Trinken animiert werden.

Vor zwei Jahren wurde bei dem Schlagersänger Krebs diagnostiziert. Mittlerweile ist Mickie Krause tumorfrei. Er gab jedoch bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Arbeitspensum reduzieren, und insgesamt weniger Auftritte absolvieren wolle. Mit einem kurzen Video auf Instagram richtete er sich an seine Fans.