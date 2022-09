Die Ermittler der Mordkommission der Polizei untersuchen den Tod einer Touristin, die unter merkwürdigen Umständen aus dem sechsten Stock eines Hotels in Palma gestürzt ist. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 9.30 Uhr in einem bekannten Hotelkomplex am Paseo Marítimo in Palma.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 35-jährige Frau britischer Staatsangehörigkeit. Nach dem Vorfall fanden sich am Unfallort sofort mehrere Krankenwagen sowie Einheiten der Policía Nacional ein, doch konnten die Ärzte bei ihrer Ankunft lediglich den Tod der Frau feststellen. Die Kriminalpolizei und die Mordkommission haben sich des Falls angenommen. Ähnliche Nachrichten Junger Mann in Can Pastilla krankenhausreif geschlagen Polizei nimmt jungen Mann nach Messerattacke in Andratx fest Mehr ähnliche Nachrichten (1) Die Polizeibeamten haben damit begonnen, Zeugen zu vernehmen, sowie das Hotelpersonal und die Familienangehörigen der Verstorbenen zu befragen. In den kommenden Tagen soll eine Autopsie am Institut für Rechtsmedizin in Palma weitere Erkenntnisse liefern.