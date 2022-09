Obwohl sich der Sommer auf den Balearen dem Ende zuneigt, legen die Superyachten nach wie vor vor Mallorca an.

Erst jüngt ging die 63 Meter lange Artisan vor Puerto Portals vor Anker. Sie wurde 2019 gebaut und hieß zuvor Metis.

Das Luxus-Schiff wurde von dem exklusiven Bootsbauunternehmen Benetti gefertigt und anschließend stark modifiziert. Der milliardenschwere Besitzer der Yacht hat sich ein zusätzliches Deck mit einem Fitnessstudio und einen Yogaraum gewünscht. Darüber hinaus wurde ein Kinderzimmer an Bord untergebracht, das mit einer separaten Kabine für das Kindermädchen verbunden ist.

Die Superyacht wurde von dem berühmten Designer Giorgio M. Cassetta entworfen, und gewann den renommierten Preis "World Yacht Trophies" für das beste Außendesign. Sie gehörte dem deutschen Milliardär Wilhelm Beier, dem Gründer des erfolgreichen Pharmaunternehmens "Dermapharm", der das Luxus-Boot nach zwei Jahren für rund 60 Millionen Euro verkaufte.

Die extravagante Einrichtung besteht aus teuren Materialien in neutralen Braun- und Bronzetönen der Firma "Bannenberg & Rowell Design". Zudem soll ein weiterer Innenarchitekt hingezogen worden sein, der für den letzten Schliff sorgte, wie etwa eine Samurai-Rüstung in einem der Salons, und einen maßgeschneiderten, mit Leder überzogenen Weinkühlschrank mit Metall- und Holzverzierungen.

Auf der Artisan haben zwölf Gäste in acht Kabinen Platz. Ein spezielles Heizsystem auf dem Oberdeck sorgt dafür, dass die Gäste an Bord auch in der kalten Jahreszeit unter freiem Himmel speisen können.