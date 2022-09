Erneut haben Polizisten Urlauber aus einem Hotel an der Playa de Palma geworfen. Gleich acht seien wegen unpassenden Verhaltens der Herberge verwiesen worden, meldete die Lokalpolizei von Palma am Montag. Die Nationalität der Touristen wurde in der Mitteilung nicht genannt. An der Playa de Palma verbringen weiterhin viele Deutsche ihre Ferien, gerade in El Arenal halten sich aber auch zahlreiche Niederländer auf.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten in mehreren Fällen Urlauber Hotels in dem Feriengebiet in Begleitung von Polizisten verlassen müssen. Dabei handelte es sich zumeist um Holländer, die zum Teil auch Widerstand leisteten. In einem Fall wurde als Rausschmiss-Grund der Versuch genannt, von einem Balkon zum anderen zu gelangen. In anderen Fällen führte ungebührliches Verhalten in einem Speiseraum zum Rauswurf der Gäste. Hintergrund dieses neuen harten Vorgehens der Polizei in Hotels sind die in der Urlauberzone geltenden Benimmregeln. Wer eincheckt, muss dazu ein Papier unterschreiben. Benehmen sich Besucher dann daneben, kann das Management des Hotels diese zusammen mit der Polizei des Hauses verweisen.