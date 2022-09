Ein 42-jähriger Mann marokkanischer Herkunft wurde von der Nationalpolizei verhaftet, nachdem er ein Paar am Strand von Can Pere Antoni in Palma angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen hatte.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend, als sich das Paar am Strand aufhielt. Der Täter ging mehrmals an ihnen vorbei und starrte sie an, ohne ein Wort zu sagen. Später sah das Paar den Mann in einer Badehose, und ging davon aus, dass er einer sportlichen Betätigung nachginge.

Plötzlich kam der Mann auf sie zu, holte eine Flasche hervor und schlug auf beide ein. Zuerst schlug er dem Mann auf den Kopf und danach auf die Frau. Der Mann stand unter Schock und hatte eine blutende Wunde hatte, die später genäht werden musste. Die Frau, die schwanger war, wurde nicht ernsthaft verletzt.

Mehrere Personen, die sich am Strand aufhielten, kamen dem Paar zu Hilfe und konnten den Mann in die Flucht schlagen. Der Angreifer rannte davon und wurde dabei von mehreren Personen verfolgt.

Zufällig befand sich eine Zivilstreife in der Gegend. Als die Beamten den Mann sahen, der barfuß, nur mit einer Badehose bekleidet und mit zwei Glasflaschen in den Händen davonlief, machten sie sich auf, ihn einzuholen und befragten ihn, was vorgefallen sei. Der Angreifer wurde wegen des Verdachts auf Körperverletzung verhaftet.