In Alcúdia im Norden von Mallorca hat ein Autofahrer einen betrunkenen Touristen krankenhausreif geschlagen, nachdem ihm dieser auf die Motorhaube gestiegen war. Anschließend ergiff der Fahrer die Flucht. Wie die Lokalpolizei des Ortes mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht zum Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Calle Portugal.

Der junge Mann blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Der Autofahrer hatte vor allem sein Gesicht traktiert. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dem Vernehmen nach soll sich der Urlauber, dessen Nationalität nicht genannt wurde, auf die Motorhaube des anfahrenden Wagens gesetzt haben. Der Fahrer sei darüber so verärgert gewesen, dass er anhielt, ausstieg und den jungen Mann so kräftig ins gesicht schlug, dass dieser ohmächtig zu Boden sackte. Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Der Vorfall erinnert an ein ähnliches Vorkommnis vor einigen Wochen in Magaluf. Dort jedoch war ein Taxifahrer von zwei britischen Touristen, die auf die Motorhaube seines Gefährts gestiegen waren, verprügelt worden. Der Fall hatte für große Aufregung unter den Taxifahrern der Region Calvià gesorgt.