Es ist schon der zweite Badetote auf Mallorca in dieser Woche. Am Dienstagnachmittag ist ein 77-jähriger Mann am Strand von Can Pere Antoni in Palma ertrunken. Der Brite hatte den bei Urlaubern beliebten Stadtstrand besucht, als ihn mehrere Augenzeugen plötzlich im Wasser treiben sahen.

Ähnliche Nachrichten Mann ertrinkt vor Südwestküste von Mallorca im Meer In Hotelpool gestürzt: Kind nach zwei Tagen im Krankenhaus tot Sie alarmierten die Rettungsschwimmer, die den Mann sofort aus dem Wasser zogen und versuchten, ihn zu reanimieren. Auch der Rettungsdienst und eine Streife der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber nach einer halben Stunde nur noch seinen Tod feststellen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr.