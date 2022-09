Am Dienstag ist ein in der Bucht von Port d'Andratx, im Südwesten von Mallorca, gesunkenes Segelboot von Mitgliedern des ansässigen Segelclubs und mehreren Tauchern aus dem Meer geborgen worden. Gegen 12 Uhr mittags befand sich das Schiff "Caileen" bereits wieder an Land. Aufgrund des auslaufenden Heizöls blieb das Baden in dem Gebiet jedoch vorerst untersagt.

Das Schiff liegt seit rund zwei Jahren vor dem Hotel Villa Italia vor Anker. Vor einiger Zeit wurde das aus Holz gefertigte Boot gestrichen und mit einer Plane abgedeckt. Die "Caileen" soll im Zweiten Weltkrieg britische Truppen von Dortmund nach Dünkirchen transportiert haben.

Am Montagmorgen war der 105 Jahre alte und zehn Meter lange Zweimaster, der unter spanischer Flagge lief, aus ungeklärten Gründen gesunken. Eine Frau, die in der Nähe des Hafens wohnt, wurde gegen sieben Uhr morgens durch ein Geräusch geweckt. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass das Boot gesunken war. Sofort alarmierte die Zeugin den Segelclub.