In der Nähe der Stadtmauer Baluard del Princep in Palma de Mallorca ist einem ausländischen Touristen eine Uhr im Wert von 54.000 Euro vom Arm gerissen worden. Der Urlauber wurde laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei in Anwesenheit seiner Frau am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von zwei jungen Männern angegriffen.

Nach einem Gerangel ergriffen die Kriminellen die Flucht. Ein Zeuge, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, lieferte der Polizei eine Beschreibung von ihnen. Bei der Uhr handelt es sich um ein Stück der Edelmarke Patek Philippe. Anders als in anderen Fällen waren diesmal nicht aus Süditalien eingeflogene Verbrecher für die Tat verantwortlich, sondern laut der Zeugenbeschreibung offenbar Maghrebiner. Unterdessen wurde bekannt, dass auf der Nachbarinsel Ibiza ebenfalls ein Krimineller aus jener Gegend ein Paar angriff und dem Mann eine Uhr vom Arm riss. Dabei handelte es sich jedoch um eine billige Kopie einer Edelmarke. In diesem Fall konnte der Täter von einem Polizisten überwältigt und festgenommen werden.