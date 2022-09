Eine richtige Piratenschlacht wird es an diesem Wochenende in Santa Ponça geben. Bei der “Festes del Rei en Jaume” wird der Kampf zwischen den Mauren und den Christen nachgestellt. Los geht es am Samstag, 10. September, um 17.30 Uhr, am Kreuz von Santa Ponça. Bis Mitternacht können Sie auch noch den Mittelaltermarkt an der Promenade besuchen. Am Sonntagabend, 11. September, geht das Fest mit einem großen Feuerwerk am Strand um 22.30 Uhr zu Ende.

Außerdem sind die Feuerteufel auf Mallorca unterwegs. Die Correfocs können Sie sich an diesem Wochenende gleich zweimal ansehen. Bereits am Freitag, 09. September, 22 Uhr, in Costitx oder auch Maria de la Salut, wo ebenfalls die Festes de la Mare de Déu gefeiert werden. Dort wird der traditionelle mallorquinische Feuerlauf am Samstag, 10. September, 22 Uhr, auf dem Marktplatz inszeniert. Ähnliche Nachrichten Strandtipp: Wo maurische Piraten einst baden gingen Und am Donnerstag, 08. September, beginnt im Osten Mallorcas die Fira d'Artà 2022. Das frischeste Bio-Gemüse und das schönste Kunsthandwerk bekommen Sie am Sonntag, 11. September, auf dem traditionellen Bauernmarkt Plaça del Conqueridor.