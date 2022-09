Tele 5 strahlt am Montag, 12. September, ab 0.50 Uhr den Spielfilm „Hai-Alarm auf Mallorca” aus. Wie in jedem Jahr zieht Mallorca Tausende von Badeurlaubern an. Mit dem Spaß am Strand ist es jedoch jäh vorbei, als sich aus den Weiten des Meeres und den Untiefen der Zeit ein Monster naht, wie es die Welt seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen hat: ein Megalodon – ein 20 Meter langer Urzeithai. Noch ahnt niemand, welche Gefahr im Wasser lauert. Doch immer öfter verschwinden Wassersportler und sogar kleine Boote.

Nur ein Mann schöpft bald einen furchtbaren Verdacht: Sven Hansen (Ralf Moeller). Bei einem spektakulären Einsatz mit seinem Helikopter, bei dem der Kampfschwimmer eine Familie aus einem Haikäfig retten muss, macht Sven Hansen eine schreckliche Entdeckung.