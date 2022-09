Das Wetter auf Mallorca ist mitten im September weiter hochsommerlich. Ab Montag sollen die Tages- und Nacht-Höchstwerte nach "nur" 32 Grad am Samstag wieder deutlich steigen. Am Montag und Dienstag muss sogar mit 38 Grad gerechnet werden, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Dieser Spitzenwert soll in Llucmajor erreicht werden.

Waren die Nachttemperaturen in den vergangenen Wochen ohnehin schon tropisch, so werden sie in dieser Hinsicht in der kommenden Woche noch unerträglicher sein. In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch rutschen sie nicht unter 25 Grad. Die ungewöhnliche Wärme geht einher mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, die auf viele Menschen ermattend wirkt. Wann die Temperaturen wieder spürbar heruntergehen, ist noch nicht absehbar. Zum Ende der kommenden Woche soll die Regenneigung jedenfalls zunehmen.