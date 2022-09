Ein Brand im Zentrum von Palma de Mallorca hat am Samstagnachmittag für Aufregung und zahlreiche Schaulustige gesorgt. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen waren im Einsatz, nachdem in der Einkaufspassage Galerías Velázquez in unmittelbarer Nähe des Mercat de l'Olivar ein Feuer ausgebrochen war. Der Brandherd befand sich offenbar in einem Friseursalon, die Ursache wird noch untersucht.

Zeugen, die den Notruf absetzten, berichteten zunächst, dass dichter Rauch aus den Galerien in Richtung Straße aufgestiegen sei, konnten aber nicht genau sagen, worum es sich handelte. Da zunächst nicht klar war, ob Menschen eingeschlossen waren, sperrten die Einsatzkräfte die Straße ab, um das Eintreffen der Löschfahrzeuge zu beschleunigen. Da die Sicht fast gleich Null war, musste die Feuerwehr den Rauch absaugen. Eine Stunde lang belüfteten die Feuerwehrleute die Gänge der Passage mit Ventilatoren, und die Straße blieb gesperrt, bis die Anwohner endlich wieder Zutritt hatten. Ähnliche Nachrichten Schwierige Rettungsaktion in unwegsamem Gelände Deutscher Brandstifter wird erneut festgenommen Mehr ähnliche Nachrichten (1) Wie die Tageszeitung „Ultima Hora berichtet, hat das Feuer in der Passage große Schäden groß verursacht und Wände und Decken mit Rauch geschwärzt.