Bei einem Kopfsprung ins Meer nahe dem bekannten Chiringuito "Roxy Beach" am Oratori-Strand in Puerto Portals im Südwesten von Mallorca hat sich ein britischer Tourist schwer verletzt. Nach Angaben des Hilfsdienstes 112 schlug der Mann auf Felsen auf und verletzte sich am Kopf und an der Wirbelsäule.