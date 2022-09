Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca zwei Männer festgenommen, die in mehreren Fällen ausländische Touristen vorwiegend im Zentrum von Palma de Mallorca bestohlen haben sollen. Laut einer Pressemitteilung waren die Kriminellen unter anderem auf einer Restaurantterrasse der Plaça Major und am Paseo Marítimo aktiv. Auf dem Uferboulevard stahlen sie den Angaben zufolge einem Urlauber eine größere Geldmenge.

Vor der alten Seehandelsbörse Lonja sollen die beiden Marokkaner zudem aus einem Auto das Gepäck einer gesamten Urlauberfamilie entwendet haben. Auch in einem Hotel in Palmas Zentrum verübten sie Diebstahlsdelikte. Die Kriminellen waren laut der Pressemitteilung sehr vorsichtig zugange. Nur einmal in einem Monat seien sie etwa auf der Restaurantterrasse auf der Plaça Major aufgetaucht, um beim Personal keinen Verdacht zu schöpfen. Die Polizisten konnten Gegenstände und Bargeld im Wert von insgesamt 20.000 Euro sicherstellen. Dazu gehören Handys, I-Pods, Handtaschen und Markenkoffer.