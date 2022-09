Der städtische Reinigungsbetrieb von Palma de Mallorca, Emaya, strengt sich nach eigenen Angaben in diesem Sommer besonders an, um das angesichts vieler Touristen immer wieder verdreckte Urlauberareal an der Playa sauber zu bekommen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind dort derzeit 35 Arbeitskräfte aktiv. 18 seien es in den Monaten jenseits der Saison.