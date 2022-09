Der Temperatursturz auf Mallorca, der den Extremsommer beenden wird, fällt wohl deutlicher aus als gedacht. Wie der Wetterdienst Aemet mitteilte, wird die Höchsttemperatur am kommenden Samstag nur noch bei 26 Grad liegen. Zuvor soll es am Freitag Niederschläge geben, der Ostwind soll erheblich auffrischen.

Am Dienstag wurden noch einmal 35 Grad erreicht, auf der gesamten Insel mit Ausnahme des Südostens galt die Hitze-Warnstufe Gelb. Auch die weiterhin sehr hohen Nachtwerte werden der Voraussage zufolge purzeln, und zwar bis zur Nacht zum Sonntag von 23 auf lediglich noch 18 Grad. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird tagsüber allerdings nochmal die 30-Grad-Mark übersprungen.

Auch am Montag galt die Warnstufe Gelb auf der Insel, örtlich ging es auf über 35 Grad hoch. Spitzenreiter war Pollença mit 36,6 Grad. Auf Platz 2 folgte Calvià mit 35,9 Grad, gefolgt von der Balearen-Universität (35,1) und Llucmajor (35). Im Gebirge wurden immerhin 30 Grad erreicht.

Der ablaufende Sommer wird als bedeutsam in die Geschichte eingehen. Es wurden so viele Hitzewellen mit über 35 Grad wie noch nie gezählt. Außerdem regnete es so gut wie gar nicht.