In Palma de Mallorca ist eine Kehrmaschine der Stadtwerke Emaya am Dienstagmorgen in Flammen aufgegangen. Der Vorfall ereignete sich während Reinigungsarbeiten gegen 7 Uhr neben einer Tankstelle auf der Straße Eusebio Estada in der Innenstadt.

Ersten Ermittlungen zufolge fing die Maschine an zu qualmen und ging kurze Zeit später in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus der Kehrmaschine befreien und alarmierte den Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Nähe der Tankstelle und der erhöhten Explosionsgefahr wurden gleich mehrere Patrouillen der örtlichen Polizei und der Feuerwehr zum Ort des Geschehens entsandt. Das Feuer konnte innerhalb von wenigen Minuten gelöscht werden. Die Kehrmaschine wurde kurze Zeit später von der Unfallstelle entfernt. Auch der Betrieb an der Tankstelle konnte nach der Beseitigung des Fahrzeugs wieder aufgenommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und untersucht derzeit die Brandursache.