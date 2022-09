Im vornehmen Ferienort Cala d'Or im Osten von Mallorca ist der Guardia Civil ein besonders aktiver professioneller Stranddieb ins Netz gegangen. Die Beamten nahmen den Kriminellen nach eigenen Angaben fest, nachdem sie aufgrund von Strafanzeigen intensive Ermittlungen durchgeführt hatten.

Die Masche des Täters war, an Vormittagen an Stränden abzuwarten, bis ein Urlauber ins Meer ging, und ihm dann seine Habseligkeiten zu entwenden. Bei dem Mann wurden Objekte und Bargeld im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro sichergestellt – 13 Handys, eine Armbanduhr und 595 Euro in bar.

Die gestohlenen Gegenstände wurden inzwischen ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Ein größeres Polizistenaufgebot soll verhindern, dass erneut vermehrt Diebstahlsdelikte in Cala d'Or begangen werden.

Cala d'Or gehört zur Gemeinde Santanyí und gilt auf der Insel als gehobener Urlaubsort. Es gibt dort mehrere gute Hotels und auch eine Festung.