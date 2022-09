Auf Mallorca ist eine 35-jährige Frau nach einem Unfall mit ihrem E-Roller schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs zwischen der Klinik Palmaplamas und dem Einkaufszentrum Ocimax.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor die Frau während der Fahrt das Gleichgewicht und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach Angaben von Augenzeugen trug die 35-Jährige keinen Helm.

Die Frau wurde schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Unfalls musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

In den vergangenen Monaten war es in der Balearenhauptstadt immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen mit E-Roller gekommenn. Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer, stets einen Helm zu tragen.