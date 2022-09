Männer in Stringtangas, Frauen in Reizwäsche und tausende Menschen in Kostümen werden am Samstag, 17. September, durch das Örtchen Bunyola ziehen. Denn um 17 Uhr beginnt der traditionelle Unterwäschelauf, der ohne Zweifel zu den verrücktesten Festen auf den Balearen gehört. Wenn Sie sich das noch nie angesehen haben, sollten Sie das dringend nachholen, denn so haben Sie Mallorca ganz sicher noch nicht erlebt.

Mindestens genauso wild wird es am Samstag, 17. September, in Binissalem zugehen. Ein Highlight des Weinfestes ist die "Gran batalla de raïm", die große Traubenschlacht auf dem Sportplatz. Ab 14 Uhr bewerfen sich hier Jung und Alt bis Mitternacht mit den Früchten. Aber um Lebensmittelverschwendung müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn es werden fast ausschließlich verdorbene Trauben verwendet, die keinen Nutzen mehr haben. Ähnliche Nachrichten Wieder Stierkämpfe auf Mallorca angekündigt Meeresfrüchtemesse „Maris Galicia“ findet ab diesem Freitag in Palma statt Mehr ähnliche Nachrichten (1) An diesem Wochenende wird Inca eine umstrittene Tradition wieder aufleben lassen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Arena wird am Sonntag, 18. September, ein Stierkampf ausgerichtet. Mit dabei sind mehrere mallorquinische Toreros, die gegen die Stiere namens "Profesor" oder "Ordenanzo" antreten. Los geht es um 18 Uhr. Und in Sóller wird die zehnte Ausgabe der "Trobada d’Havaneres" gefeiert. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause ist die bei Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen beliebte Veranstaltung zurück. Verschiedene Gruppen werden am Strand Platja d’en Repic Seemannslieder zum Besten geben. Die Konzerte sind kostenlos und finden am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, jeweils ab 20 Uhr, statt. Da die Parksituation im Port de Sóller schwierig ist, bietet die Tren de Sóller ein günstiges Kombiticket für sechs Euro an, das vor Ort im Bahnhof Palma an der Plaça España erworben werden kann. Um 23.45 Uhr fährt außerdem ein Reisebus von Port de Sóller nach Palma, das Ticket kostet ebenfalls sechs Euro.