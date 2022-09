Die lange erwarteten Regenfälle haben Mallorca am Freitagmittag erreicht. Kurz vor 13 Uhr öffneten sich die Himmelschleusen, örtlich ging sogar gewittriger Hagel nieder. In manchen Gegenden regnete es stärker, in anderen weniger. An der Ostküste fingen Twitter-User spektakuläre Bilder von Windhosen ein. Ein Nutzer schrieb dazu: "So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen!"

Esto en Mallorca, al sur , no lo he visto en la vida.

“ el cambio climático no existe” yeeees! pic.twitter.com/JMrZrItUvd — Dany Scully (@Danyel90490263) September 16, 2022

In Inca wurden ganze Straßen überschwemmt, auf der Autobahn zwischen Inca und Sa Pobla überraschte ein kräftiger Hagelschauer die Fahrer. Auch das Dorf Selva wurde von Sturm und Hagel heimgesucht.

Gewitterregen auf der Straße 😣 pic.twitter.com/boD1f34GwL — fran (@goyangwi) September 16, 2022

Der Notdienst 112 rief die Menschen für den restlichen Freitag zu größter Vorsicht auf, örtlich könnten 60 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Balearenregierung rief denn auch den Schweregrad-Index IC-1 aus, der die Ergreifung bestimmter Maßnahmen in Notfällen erlaubt. In folgenden Orten auf Mallorca sind kräftige weitere Niederschläge am wahrscheinlichsten: Llubí, Maria de la Salut, Petra, Porreres, Sant Joan, Vilafranca und Manacor. Ebenfalls mit starken Niederschlägen wird in Sant Llorenç, Capdepera, Son Servera, Ses Salines und Sa Ràpita. Regen und Hagel in Selva!!! @MiquelSalamanca @UHmallorca @TempsIB3 @Meteodemallorca @MeteoClimServ @PepVicens_Meteo @MeteoIB3 @_danimeteo @AEMET_Baleares @AJANSACLAR @BalearsNatura @diariomallorca pic.twitter.com/36rrBHHDXb — Lorenzo (@lorenzoadrover) September 16, 2022 Die Warnstufe Orange gilt am Freitag auf der ganzen Insel bis 19.30 Uhr. Für Samstag gibt Aemet an der Küste aufgrund von hohem Wellengang die Warnstufe Gelb heraus. In der Inselmitte, im Tramuntana-Gebirge sowie im Norden und Nordosten kann es auch vor allem am Vormittag noch zu Regenschauern und Gewittern kommen. Gegen Nachmittag entspannt sich die Lage dann zunehmend und es setzt sich die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf 16 Grad.

Der Sonntag wird überwiegend sonnig bei Tageshöchstwerten um die 29 Grad. Die tropischen Nächte sind vorerst vorbei. Nach Sonnenuntergang pendeln sich die Temperaturen bei 15 Grad ein. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 28 Grad.

(aktualisiert um 16.40 Uhr)