Ja! Der erste Regen seit gefühlt unendlich vielen Monaten ist am Freitagmittag im Umfeld der MM-Redaktion in Palma niedergegangen. Aus einer schwarzen Wolke am noch weitgehend blauen Himmel fielen dicke Tropfen und setzten den Vorplatz kurzfristig unter Wasser. Hin und wieder war in der Ferne auch Donnergrollen zu hören, einzelne Blitze ließen ein wenig Vorherbst-Stimmung aufkommen.