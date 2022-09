Die Megayacht Hampshire mit 66 Metern Länge und einem Wert von 130 Millionen Euro liegt derzeit in Puerto Portals vor Anker. Sie gehört dem britischen Milliardär Sir Jim Ratcliffe, der in den vergangenen Tagen mit einem Privatjet auf die Insel geflogen war. Der Unternehmer besitzt ein Vermögen von rund zehn Milliarden US-Dollar, ist Gründer und Vorsitzender des Chemieunternehmens Ineos und wohnt in Monaco.

Die Hampshire hat zwei Triebwerke mit jeweils 1.850 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 34 km/h. (Foto: Michael Stadler) Die Superyacht verfügt über einen Beach Club und einen Hubschrauberlandeplatz. An Bord können 14 Gäste in sieben Kabinen untergebracht werden. Die jährlichen Betriebskosten sollen zwischen zehn und 15 Millionen US-Dollar liegen. Für die Bordeinrichtung der im Jahr 2016 konstruierten Yacht wurde lackiertes Teakholz verwendet. (Foto: superyachts.com)

Der britische Geschäftsmann hat in der Vergangenheit viel in den Sport investiert und unter anderem die britische Bewerbung um den America's Cup unter der Leitung des englischen Seglers und Olympiamedaillengewinners Sir Charles Benedict "Ben" Ainslie unterstützt. Gerüchten zufolge soll Sir Jim Ratcliffe auch ein Haus auf der Insel besitzen.