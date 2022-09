Schnell die Waschmaschine anmachen und die Wäsche draußen zum Trocknen aufhängen! Denn die kommenden zwei Tage bleiben auf Mallorca weitestgehend trocken. Trotzdem hat Aemet, der staatliche Wetterdienst, die Wetterwarnstufe Gelb herausgegeben. Denn ausgenommen vom Südosten wird es stürmisch an den Küsten. Für Menorca gilt die Warnung für die gesamte Insel. Am Mittwoch muss dann nur noch im Südwesten Mallorcas mit hohen Wellen gerechnet werden.

Dieser Dienstag kommt meistens ohne Regen aus und oft scheint die Sonne, es kann aber auch wechselnd bewölkt sein. Nachmittags kann der Himmel zuziehen. Dazu werden es in Palma höchstens 25 Grad. Wer es noch ein bisschen wärmer mag, geht am besten eine Runde schwimmen. Denn die Wassertemperatur liegt aktuell bei rund 26 Grad. So langsam ist es an der Zeit, die dickeren Bettdecken hervorzuholen. In der Nacht wird es in der Inselmitte auf bis zu 15 Grad heruntergehen, in Palma und Pollença bleiben es vergleichsweise milde 18 Grad.

Weiterhin überwiegend freundlich und bei Höchstwerten bis 25 Grad zeigt sich der Mittwoch auf Mallorca. Mit Regen muss kaum gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte werden sich kaum ändern und liegen dann wieder bei rund 25 Grad.

Der Donnerstag könnte wieder ungemütlicher werden, denn dann stehen wahrscheinlich wieder Schauer und Gewitter auf dem Programm. Teilweise könnten sich auf Mallorca wieder heftige Unwetter zusammenbrauen, wie erst in den vergangenen Tagen. Auch am Freitag kann es nass werden, bevor sich dann ab dem Wochenende wieder die Sonne durchsetzt.