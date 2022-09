Die konservative Volkspartei PP hat die Balearenregierung dazu aufgefordert, eine Abteilung einzurichten, um die illegalen Hausbesetzungen auf den Inseln in den Griff zu bekommen. Die Regierungskoalition hätte nach über zehn Vorschlägen, um diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen, immer noch nicht gehandelt, kritisierte PP-Sprecherin Mercedes Celeste.

Celeste erinnerte dabei an die jüngsten Fälle, in denen bekannt wurde, dass ehemalige Bankgebäude in Palma von "Okupas" besetzt worden seien, was zu zahlreichen Problemen hinsichtlich der Sicherheit in der Nachbarschaft geführt habe. "Die Stadtregierung tut nichts, und dann wird es zu einem Problem für die öffentliche Sicherheit. Wenn etwas Ernstes passiert, ist die Koalition dafür verantwortlich."

Die Oppositionspartei erklärte, dass eine Möglichkeit nun darin bestände, das Strafgesetzbuch zu ändern. Mit neuen Maßnahmen könnte eine besetzte Immobilie somit in weniger als 24 Stunden geräumt werden.