Palmas Stadträtin für öffentliche Sicherheit, Joana Maria Adrover, hat zum Ende der Sommersaison Bilanz gezogen: Über 7000 Anzeigen wurden in den vergangenen Monaten in den Gebieten mit dem größten Touristenaufkommen erstattet. Dazu zählen unter anderem die Platja de Palma, die Altstadt sowie das Stadtviertel Santa Catalina. Allein an der Platja de Palma wurden 2877 Delikte gemeldet, davon 2302 wegen illegalen Straßenverkaufs.

Das Gesetz zur Verhinderung von Alkoholexzessen mit doppelt so hohen Geldstrafen habe dazu geführt, dass insgesamt 21 Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den Verkauf von Alkohol außerhalb der erlaubten Zeiten und zugelassenen Orte. In Santa Catalina, das ebenfalls zu den Brennpunkten zählt, sind 408 Meldungen eingegangen. Dabei ging es in 85 Fällen um Ruhestörungen und in weiteren 91 Fällen um Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit, wie beispielsweise Schlägereien oder illegaler Drogenbesitz. In 187 Fällen handelte es sich um Beschwerden gegen Lokale wegen nicht vorhandener Lizenzen oder zu lauter Musik.