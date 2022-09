Die Polizei fahndet nach drei unbekannten Männern, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht haben sollen, einen öffentlichen Geldautomaten in der Wohnsiedlung Es Veri bei Llucmajor im Süden von Mallorca zu knacken. Der Versuch scheiterte jedoch, der Automat wurde bei der Aktion jedoch stark beschädigt. Auf einer der Überwachungskameras ist zu sehen, wie die drei Täter in einem weißen Pick-Up mit deutschem Kennzeichen die Flucht ergriffen.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstmorgen gegen 3 Uhr. Mehrere Anwohnern der Straße Joan d´Austria wurden durch laute Geräusche aufgeweckt und riefen daraufhin die Polizei. Als mehrere Streifenwagen der Gemeinde Llucmajor am Tatort eintrafen, war von den Tätern keine Spur mehr zu finden. Die Polizei geht davon aus, dass drei, auf der Überwachungskamera zu sehenden Männern versuchten, mit einem an ihrem Pick-Up befestigten Seil die Vorderseite des Geldautomaten aufzureißen, was ihnen letztendlich auch gelang. Den dahinter liegende Stahltresor mit dem dort deponierten Bargeld konnten sie aber nicht öffnen, worauf sie sich wahrscheinlich entschlossen, schnellstmöglich das Weite zu suchen. Die Beamten der Lokalpolizei in Llucmajor fahnden derzeit nach den drei Verdächtigen. Anhand der Kennzeichennummer des Pick-Ups geht die Polizei davon, die Täter schon bald ausfindig machen zu können.