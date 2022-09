Die Guardia Civil hat drei entwendete hochwertige Uhren sichergestellt. Eine davon, die in Palma gestohlen wurde, konnte an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die beiden anderen wurden vermutlich im Laufe des Sommers in Calvià und Andratx auf Mallorca gestohlen, und die Beamten versuchen noch, die Eigentümer zu finden.



Die Zivilbeamten fanden die Uhren bei der Hausdurchsuchung im August bei einer in Magaluf operierenden Drogenbande. Die Ermittler vermuteten, dass die gefundenen Zeitmesser illegaler Herkunft waren, woraufhin sie weitere Untersuchungen einleiteten.



Die Nachforschungen ergaben, dass der Täter ein Mann sein soll, der derzeit wegen anderer ähnlicher krimineller Delikte im Gefängnis sitzt. Die beschlagnahmten Uhren befinden sich im Büro der Guardia Civil in Calvià, wo sie von den Opfern der Raubüberfälle und rechtmäßigen Eigentümern identifiziert werden können.