Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln will auf keinen Fall einen Helikopterlandeplatz bei Andratx im Südwesten von Mallorca sehen. Die Umweltkommission empfahl in einem am Freitag veröffentlichten Gutachten, diesen nicht zu bauen. Als Begründung wurde angegeben, dass Flüge über geschütztes Terrain im Gebiet Son Orlandis auf keinen Fall erlaubt werden dürften.

Es wird nunmehr erwartet, dass das zuständige Umweltministerium der Zentralregierung in Madrid das definitive Aus des Projektes verkündet. Ein privater Investor wollte von dem Platz vier Starts und Landungen pro Woche anbieten. Das balearische Umweltministerium teilte offiziell mit, andere potenzielle Interessenten für den Bau solcher Heliports abschrecken zu wollen. In Andratx ist auch noch ein weiterer Landeplatz geplant. Für ein anderes Projekt auf einem Finca-Gelände bei Artà gibt es offenbar bereits grünes Licht, wie es in der Lokalpresse vor einigen Wochen geheißen hatte. Dort werde auch noch ein viertes Projekt dieser Art geplant. Mit den Helikopter-Landeplätzen wollen wohlhabende Residenten offenbar ihre Bewegungsmöglichkeiten auf der Insel optimieren.