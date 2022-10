Ein Mann im Alter von 80 Jahren fiel am Samstagmorgen in der Ortschaft Pòrtol bei Marratxí vom Dach seiner Wohnung im dritten Stock und starb daraufhin an den Folgen des Unfalls.

Nach Angaben der Ermittler war der Mann auf dem Dach des Hauses tätig, als er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Beamte der lokalen Polizei sowie ein Krankenwagen eilten unmittelbar nach dem Vorfall zum Ort des Geschehens.

Das medizinische Personal versuchte vergeblich, das Opfer wiederzubeleben. Die Angehörigen des Verstorbenen werden durch einen Psychologen betreut.