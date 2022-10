In drei Monaten soll diese umstrittene Strandbar abgerissen sein

Die Regierung in Madrid gibt der Gemeinde Santanyí auf Mallorca drei Monate Zeit, um Strandbar am Strand Ses Fonts de n'Alis im Naturschutzgebiet Mondragó abzureißen. Der Chirinquito ist bereits längere Zeit geschlossene, in einem schlechten baulichen Zustand und entspricht nicht mehr den Auflagen der Küstenschutzbehörde. Darüber hinaus verursacht das Konstrukt nach Expertenmeinung die Rückbildung des Dünensystems des Strandes. Seit mehr als 15 Jahren sei im Gespräch, das Objekt abzureißen.

Bürokratische Uneinigkeit zwischen Gemeinde und Behörden über Zuständigkeiten sowie fehlenden Papieren verhinderten das bisher jedoch. Man habe sich lange nicht darauf einigen können, wer den nun der „Besitzer“ der Strandbar sei. Das kurioseste hierbei sei aber, dass weder im Katasteramt der Gemeinde noch in der Bauaufsichtsbehörde von Mallorcas Inselrat die Strandbar je als solche registriert wurde.

Jetzt seien alle Hürden überwunden und die Gemeinde ist angehalten, die Strandbar bis zum 31. Dezember 2022 abzureißen und das Gebiet ökologisch zu sanieren. Nach der Wiederherstellung des natürlichen Dünenbereichs wird die Naturschutzbehörde die Errichtung einer neuen, wieder abbaubaren Strandbar genehmigen, ähnlich wie das bereits am Naturstrand Es Trenc Strand der Fall ist.

Sollte die Gemeinde diese Frist nicht einhalten, kündigte die Naturschutzbehörde an, den Abriss zu übernehmen. Santanyí versicherte jedoch, die Pläne und die Gelder für die Arbeiten im Naturschutzgebiet Mondragó seinen schon vor Monaten ausgearbeitet und bereitgestellt worden und man habe nur auf eine endgültige Entscheidung gewartet.