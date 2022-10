Die Polizei von Calvià warnt vor einer gefährlichen Droge, die in der Szene "Cloud Nine" oder auch "Cannibal" genannt wird. An der bei britischen Urlaubern sehr beliebten Partymeile Punta Ballena in Magaluf sei es höchstwahrscheinlich zu Zwischenfällen mit dieser sehr gefährlichen Substanz gekommen. Am vergangenen Wochenende mussten mehrere Polizeibeamte, Türsteher und Sanitäter eine 20-jährige Britin am Boden fixieren, die immer wieder wie ein Tier gekreischt und um sich geschnappt haben soll.

Die illegale Substanz tauchte zum ersten Mal in den 1960er-Jahren in den USA auf. Ihre Wirkung soll ähnlich euphorisierend und enthemmend wie andere Methamphetamine wirken. Allerdings sollen die Konsumenten einen unüberwindbaren Drang nach mehr verspüren und dementsprechend leicht werde diese Substanz überdosiert. Gelangt zu viel der chemischen Droge in den Kreislauf, berichten Opfer unter anderem von Panikattacken, Herzrhythmusstörungen, Krämpfen, Desorientierung sowie extremer Aggressivität. In den Vereinigten Staaten sind mehrere Fälle bekannt, wo Konsumenten im Rausch andere Menschen gebissen haben. Daher spricht man auch von der Kannibalen-Droge. In der Nachtclubszene von Magaluf macht sich nun die Sorge breit, dass dies kein Einzelfall bleiben könnte. In den vergangenen zehn Jahren ist die Substanz bereits immer wieder vereinzelt auf den Balearen aufgetaucht. Ähnliche Nachrichten Neue Details zur ausgebrannten Drogenyacht mit einem Toten Eine weitere Droge, die bei den jungen Briten sehr beliebt zu sein scheint, nennt sich „Tusi“. Das pinke Pulver wird geschnupft und soll eine Mischung aus Methamphetaminen und LSD sein. Auch hier soll der Überkonsum zu schweren Langzeitfolgen führen können.