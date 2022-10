Nach mehreren Regengebieten stellt sich auf Mallorca wieder eine länger anhaltende Schönwetterphase ein. Außerdem steigen die Höchsttemperaturen bis zum Dienstag erneut auf fast 30 Grad an. Bereits am Wochenende geht es auf 28 Grad hoch, was Gänge zum Strand problemlos möglich macht. Bereits am donnerstag war es wieder mollig warm.