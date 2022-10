Wieder einmal ist auf Mallorca ein Haus wegen möglicher Einsturzgefahr evakuiert worden. Die Immobilie befindet sich in der Straße Pes de la Farina im Osten der Altstadt von Palma. Sie wurde am Freitagnachmittag vorsorglich geräumt, nachdem ein Riss in der Außenfassade festgestellt worden war. Polizei und Feuer sperrten die Straße in dem beliebten Wohnviertel ab. Dort verwandeln Bars und Restaurants das Quartier in eine abendliche Gastromeile.

Der betroffene Block, der nun von städtischen Technikern untersucht werden muss, um das tatsächliche Risiko beurteilen zu können, befindet sich neben einem weitgehend abgerissenen Haus. Aus diesem Grund ist die Seitenfassade des Nachbarhauses sichtbar freigelegt. Dort hatte sich der Riss gezeigt. Anwohner alarmierten daraufhin den Notruf 112. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde beschlossen, die Bewohner des Gebäudes in Sicherheit zu bringen. In dem Haus befinden sich acht Wohnungen, jeweils zwei auf einer Etage sowie einige Geschäfte im Erdgeschoss. Ähnliche Nachrichten Haus in Llucmajor stürzt beim Weihnachtsessen ein Polizei räumt Gebäude wegen Einsturzgefahr Mehr ähnliche Nachrichten (2) Es ist nicht das erste Mal, dass alte Bausubstanz in Palma die Rettungskräfte mobilisiert. Bei Hauseinstürzen sind in der Vergangenheit, etwa im Jahre 2009, zudem mehrfach Menschen ums Leben gekommen. Mittlerweile haben die Behörden daraus die Konsequenzen gezogen. In Palma wurde ein Gebäudetüv eingeführt, beim Auftreten von Rissen in den Außenfronten werden rasch Statiker und Techniker hinzugezogen.