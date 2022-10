In Magaluf, im Südwesten von Mallorca, muss nun ein Lokal ein Jahr geschlossen bleiben. In dem Etablissement, das sich auf dem Camí de sa Porrassa befindet, wurde gleich gegen mehrere Auflagen verstoßen. Unter anderem wird den Betreibern vorgeworfen, Alkohol an Minderjährige auszuschenken. So wurde bei einer Kontrolle ein 12-jähriges sichtbar alkoholisiertes Mädchen in dem Lokal aufgefunden.

Zudem befanden sich bei einer Kontrolle durch die Guardia Civil und die Nationalpolizei wesentlich mehr Personen in dem Lokal als erlaubt. Während in der Einrichtung lediglich 173 Personen zugelassen sind, registrierte die Polizei bei einer Inspektion 254 Gäste und acht Mitarbeiter. Aufgrund der diversen Verstöße wurde der Inhaber zu einer Gesamtgeldstrafe von 115.000 Euro verdonnert. Die Partyhochburg Magaluf stand in der Vergangenheit immer wieder aufgrund des Exzesstourismus in den Schlagzeilen.