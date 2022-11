Auf Mallorca ist am Mittwochnachmittag ein 72-jähriger Spanier ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.35 Uhr an der Playa de Palma in Höhe des Balneario 1. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seiner Lebensgefährtin auf der Baleareninsel, um Urlaub zu machen. Mehrere Zeugen berichteten, dass der Mann im Wasser zuvor den Anschein erweckte, Hilfe zu brauchen. Einige Badegäste zogen ihn daraufhin aus dem Meer und brachten ihn auf den Sandstrand.

Als festgestellt wurde, dass der Mann weder Puls noch Atmung hatte, begannen mehrere Rettungsschwimmer und anwesende Sanitäter mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach mehrminütigen Versuchen konnten sie allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Badeunfalls zu klären.