Der Rettungsdienst 112 Emergències Illes Baleares hat mitgeteilt, dass der auf Mallorca seit Sonntag vermisste 24-jährige deutsche Radfahrer wieder aufgetaucht ist. Auf Twitter schrieb die Behörde: "Er ist wieder da und in gutem Zustand." Der junge Mann war zuletzt in der Gemeinde Bunyola in der Gegend um den Coll d'Honor gesehen worden, wo er mit seinem Zweirad unterwegs war. Er galt seit Sonntag als vermisst.