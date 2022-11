Die Ortschaften auf Mallorca haben mit ihren Wochenmärkten und Messen den Herbst eingeleitet. So wurde am Wochenende bei der Fira de Tardor in Muro der größte und schwerste Kürbis der Insel gekürt. Stolze 178,6 Kilogramm wiegt das preisgekrönte Fruchtgemüse in der Kategorie der nicht-einheimischen Sorten. Sein Besitzer, Pep Ferriol, der die Exemplare jedes Jahr speziell für die "Pesa de la Carabassa" (das Kürbiswiegen) auf seinem Landgut Son Claret züchtet. Das oberste Treppchen auf dem Podest in der Kategorie der einheimischen Sorten belegte José Juan Aguiló mit einem 20,3 Kilogramm schweren Produkt.

Ähnliche Nachrichten Der Koloss von Muro wächst für den Sieg Muro – Kürbis wiegt 293 Kilo Mehr ähnliche Nachrichten (1) Die Beteiligung am diesjährigen Wettbewerb, der auf den Stufen der Kirche stattfand, war wesentlich geringer als in den Vorjahren, und einige Produzenten schlagen vor, den Termin des Wettbewerbs zu ändern. Die Kürbiswettbewerbe auf dem Festland finden nämlich in den Monaten September oder Oktober statt. Aufgrund des extrem heißen Sommers, so Experten, sei die Ernte schlechter ausgefallen beziehungsweise die Früchte viel früher reif gewesen. Obwohl der nicht-einheimische Gewinnerkürbis seinen Konkurrenten, die 31, 42 und 61 Kilogramm wogen, bei Weitem überlegen war, kann das Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren nicht beeindrucken. Die Preisträger der vergangenen Jahre brachten 2021 stattliche 431,6 Kilogramm auf die Waage und im Jahr 2016, mit 529 Kilogramm, sogar den balearischen Rekord. Beide Kürbisse wurden von Landwirt Miquel Cloquell Fornari ins Rennen geschickt.