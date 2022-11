Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken locken viele Geschäfte am Sonntag, dem 27. November 2022, in ihre Verkaufsräume. Dies ist bereits der achte von zehn verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr auf Mallorca. Gleichzeitig fällt dieser Tag nicht nur auf den ersten Advent, sondern zusätzlich noch mit der Black-Friday-Woche und damit vielen Sonderangeboten zusammen.

Berücksichtigt man zudem das tolle Herbstwetter auf der Insel, ergibt das die perfekte Gelegenheit für Schnäppchen und Weihnachtseinkäufe. Folgende Unternehmen haben geöffnet: El Corte Inglés:

Avenida Alexandre Rosselló (Palma); von 9:00 bis 21:30 Uhr geöffnet.

Avenida Jaume II; von 11:00 bis 20:30 Uhr.

Das Supercor-Zentrum in La Vileta ist ebenfalls von 9.15 bis 21.15 Uhr geöffnet. Carrefour: Einige Filialen werden von 9 bis 22 Uhr geöffnet sein, wie zum Beispiel der Hypermarkt zwischen General Riera und Ocimax, sowie die Filiale im Einkaufszentrum PortoPí in Palma. Mercadona: Die Supermarktkette bleibt geschlossen. Alcampo: Der Alcampo-Hypermarkt in Marratxí wird von 9 bis 22 Uhr geöffnet sein. Lidl: Den Filialen ist es freigestellt, an diesem Sonntag zu öffnen. Der Lidl in Palmanova wird wie üblich von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet sein. Ähnliche Nachrichten Weihnachtsgeschenke günstiger kaufen: Black Friday auf Mallorca Black Friday auf Mallorca: Zwischen Schnäppchen und Stress Auch die großen Shopping-Center, wie FAN Shopping Mallorca, Porto Pi und Mallorca Fashion Outlet, haben an diesem Sonntag geöffnet. Der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2022 auf Mallorca ist der 18. Dezember. Vorher darf allerdings auch noch einmal zu Mariä Empfängnis am 8. Dezember 2022 an einem Feiertag eingekauft werden.