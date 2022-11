Zwei Männer sind am Montag in einem Sturzbach bei Pollença im Norden von Mallorca ertrunken. Sie gerieten während ihres Abstiegs in den "Torrent de l'Assarell" laut der Feuerwehr in eine Wasserwalze. Die Körper der im Canyoning-Sport versierten Spanier konnten erst Stunden später geortet werden. Eine Frau, die die beiden begleitet hatte, kam mit dem Leben davon. Sie wurde mit dem "Cuco"-Helikopter der Guardia Civil gerettet.

Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 28- und 37-Jährigen. Der Sturzbach-Abschnitt, in welchem die Toten gefunden wurden, ist sehr schmal. An beiden Seiten befinden sich steile Felswände. Deswegen konnte der Wasserstand infolge von Regenfällen in wenigen Minuten sehr schnell ansteigen. Der L'Assarell-Surzbach ist etwa 2500 Meter lang. Im oberen Bereich befinden sich Wasserfälle. Einer ist sogar 40 Meter hoch. Die meiste Zeit im Jahr sind Mallorcas "Torrents" trocken. Wenn es jedoch regnet, füllen sie sich schnell, und eine braune Brühe ergießt sich ins Meer. Für Wanderer können solche Situationen lebensgefährlich werden. Einige "Torrents" wie bei Sant Llorenç des Cardassar sind mit Beton ausgekleidet. In der kühleren Jahreszeit sind auf Mallorca besonders viele Wanderer unterwegs. Sie zieht es in erster Linie ins Gebirge, wo sich bekanntlich mehrere Schluchten wie etwa der Torrent de Pareis befinden. Die Ordnungskräfte warnen jedoch davor, bei Regenwetter riskante Wege zu benutzen.